В Британии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 11 625 человек, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 4 651 988.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные британского правительства.
За сутки в стране от COVID-19 умерли 27 человек, общее число жертв вируса превысило 128 тыс.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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