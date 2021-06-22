В Британии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 11 625 человек, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 4 651 988.
В Британии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

За сутки в стране от COVID-19 умерли 27 человек, общее число жертв вируса превысило 128 тыс.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить