В Британии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 11 625 человек, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 4 651 988.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные британского правительства. За сутки в стране от COVID-19 умерли 27 человек, общее число жертв вируса превысило 128 тыс. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.