В Индии сообщили об опасности штамма коронавируса «дельта плюс»

Министерство здравоохранения Индии сообщило, что консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) пришёл к выводу, что штамм «дельта плюс» (B.1.617.2.1) относится к категории «вызывающих беспокойство».

Как передаёт РИА Новости, «вызывающим беспокойство» штамм вируса называют в том случае, если он может быть более заразным, чем исходный, либо вызывать более серьёзное заболевание или не поддаваться воздействию вакцин и антител.

В Минздраве Индии рассказали, что штамм «дельта плюс» имеет повышенную проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток лёгких, также возможно снижение ответа на моноклональные антитела.

Ранее в индийском штате Махараштра зафиксировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс».