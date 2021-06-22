В Индии сообщили об опасности штамма коронавируса «дельта плюс»
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, «вызывающим беспокойство» штамм вируса называют в том случае, если он может быть более заразным, чем исходный, либо вызывать более серьёзное заболевание или не поддаваться воздействию вакцин и антител.
В Минздраве Индии рассказали, что штамм «дельта плюс» имеет повышенную проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток лёгких, также возможно снижение ответа на моноклональные антитела.
Ранее в индийском штате Махараштра зафиксировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс».