Зеленский заявил о приглашении на переговоры в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора пригласила его 12 июля посетить Берлин.

«Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», — написал он в Twitter.

В пресс-службе украинского лидера заявили, что Зеленский и Меркель в ходе разговора подчеркнули «важность исторической ответственности за преступления нацизма» и сохранения памяти о человеческих жертвах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пригласил украинского лидера совершить официальный визит в страну.