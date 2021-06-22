Зеленский заявил о приглашении на переговоры в Берлин
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«Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», — написал он в Twitter.
В пресс-службе украинского лидера заявили, что Зеленский и Меркель в ходе разговора подчеркнули «важность исторической ответственности за преступления нацизма» и сохранения памяти о человеческих жертвах.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пригласил украинского лидера совершить официальный визит в страну.