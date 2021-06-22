Зеленский заявил о приглашении на переговоры в Берлин

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора пригласила его 12 июля посетить Берлин.
Зеленский заявил о приглашении на переговоры в Берлин
  • ©president.gov.ua

«Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», — написал он в Twitter.

В пресс-службе украинского лидера заявили, что Зеленский и Меркель в ходе разговора подчеркнули «важность исторической ответственности за преступления нацизма» и сохранения памяти о человеческих жертвах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пригласил украинского лидера совершить официальный визит в страну.

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