Премьер-министр Израиля пригласил президента Украины посетить страну

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в страну.
Премьер-министр Израиля пригласил президента Украины посетить страну
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

Соответствующее предложение Беннет озвучил в рамках телефонных переговоров с украинским лидером.

«Президент Зеленский пригласил премьер-министра Беннета посетить Украину по случаю открытия памятника в Бабьем Яру в сентябре этого года. Премьер-министр поблагодарил президента Украины и пригласил его посетить Израиль и открыть Украинский центр инноваций в Иерусалиме», — говорится в публикации.

13 июня Нафтали Беннет принёс присягу в качестве премьер-министра Израиля. Поздравления со вступлением в новую должность Беннету уже направили из США, Евросоюза и России.

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