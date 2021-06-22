Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Стороны обсудили подготовку государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, перечень планируемых к подписанию двусторонних документов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что министры провели обмен мнениями «по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня, включая ситуацию в Афганистане».

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

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