Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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«Стороны обсудили подготовку государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, перечень планируемых к подписанию двусторонних документов», — говорится в заявлении. Отмечается, что министры провели обмен мнениями «по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня, включая ситуацию в Афганистане». Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.