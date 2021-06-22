Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана
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«Стороны обсудили подготовку государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, перечень планируемых к подписанию двусторонних документов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что министры провели обмен мнениями «по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня, включая ситуацию в Афганистане».
Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.