Турция начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса Turkovac
- © REUTERS/Marco Bello
«Очень важно получить собственную вакцину, чтобы спасти нашу страну от этой эпидемии. Мы вышли на финальный этап, начав третью фазу испытаний. Название Turkovac я считаю очень подходящим», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в ходе третьей фазы испытаний вакцину получат добровольцы.
Эрдоган также призвал граждан вакцинироваться.
Ранее сообщалось, что в Турции могут осенью отменить ношение масок привившимся от COVID-19.