Турция начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса Turkovac

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция приступила к третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса.
Турция начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса Turkovac
  • © REUTERS/Marco Bello

«Очень важно получить собственную вакцину, чтобы спасти нашу страну от этой эпидемии. Мы вышли на финальный этап, начав третью фазу испытаний. Название Turkovac я считаю очень подходящим», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в ходе третьей фазы испытаний вакцину получат добровольцы.

Эрдоган также призвал граждан вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что в Турции могут осенью отменить ношение масок привившимся от COVID-19.

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