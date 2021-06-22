Турция начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса Turkovac

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция приступила к третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса.

«Очень важно получить собственную вакцину, чтобы спасти нашу страну от этой эпидемии. Мы вышли на финальный этап, начав третью фазу испытаний. Название Turkovac я считаю очень подходящим», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в ходе третьей фазы испытаний вакцину получат добровольцы.

Эрдоган также призвал граждан вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что в Турции могут осенью отменить ношение масок привившимся от COVID-19.