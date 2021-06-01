В Турции могут осенью отменить ношение масок привившимся от COVID-19

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В Турции осенью можно будет разрешить не носить маски привившимся от коронавирусной инфекции в случае достижения коллективного иммунитета, считает глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
В Турции могут осенью отменить ношение масок привившимся от COVID-19
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«После того как мы добьёмся появления общего иммунитета населения, те, кто привился, смогут в сентябре не носить маски», — цитирует его телеканал NTV.

По оценке Минздрава, коллективный иммунитет (при 60% привитых в стране) может быть достигнут в Турции летом.

«Мы хотим активно заниматься вакцинированием, в том числе в июне, июле, августе и сентябре... Мы хотим вернуться к нормальной жизни в сентябре», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о сокращении комендантского часа в стране с 1 июня, кафе и рестораны начнут принимать клиентов. Комендантский час будет действовать в стране в будни и в субботу с 22:00 до 05:00.

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