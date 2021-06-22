Россия и Сирия готовят соглашение по экономическому взаимодействию

Россия и Сирия завершают подготовку соглашения по торгово-экономическому взаимодействию, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов во время встречи с сирийским президентом Башаром Асадом в Дамаске.

«Мы находимся на финальной стадии подготовки будущего межправсоглашения, которое будет регламентировать на длительный срок всё наше торгово-экономическое взаимодействие», — цитирует Борисова РИА Новости.

Борисов подтвердил, что Россия готова и дальше оказывать Сирии военную и гуманитарную помощь.

В октябре 2020 года в Москве сирийская делегация обсудила экономическое сотрудничество между Россией и Сирийской Арабской Республикой.

Речь шла о реализации проектов в коммерческом, сельскохозяйственном и промышленном секторе, а также в области энергетики, транспорта и водоснабжения.