Россия и Сирия готовят соглашение по экономическому взаимодействию

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Россия и Сирия завершают подготовку соглашения по торгово-экономическому взаимодействию, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов во время встречи с сирийским президентом Башаром Асадом в Дамаске.
Россия и Сирия готовят соглашение по экономическому взаимодействию
  • РИА Новости

«Мы находимся на финальной стадии подготовки будущего межправсоглашения, которое будет регламентировать на длительный срок всё наше торгово-экономическое взаимодействие», — цитирует Борисова РИА Новости.

Борисов подтвердил, что Россия готова и дальше оказывать Сирии военную и гуманитарную помощь.

В октябре 2020 года в Москве сирийская делегация обсудила экономическое сотрудничество между Россией и Сирийской Арабской Республикой.

Речь шла о реализации проектов в коммерческом, сельскохозяйственном и промышленном секторе, а также в области энергетики, транспорта и водоснабжения.

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