Россия и Сирия готовят соглашение по экономическому взаимодействию
- РИА Новости
«Мы находимся на финальной стадии подготовки будущего межправсоглашения, которое будет регламентировать на длительный срок всё наше торгово-экономическое взаимодействие», — цитирует Борисова РИА Новости.
Борисов подтвердил, что Россия готова и дальше оказывать Сирии военную и гуманитарную помощь.
В октябре 2020 года в Москве сирийская делегация обсудила экономическое сотрудничество между Россией и Сирийской Арабской Республикой.
Речь шла о реализации проектов в коммерческом, сельскохозяйственном и промышленном секторе, а также в области энергетики, транспорта и водоснабжения.