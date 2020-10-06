В Москве обсудили экономическое сотрудничество между Россией и Сирией

В Москве сирийская делегация во главе с руководителем аппарата президента Мансуром Аззамом обсудила экономическое сотрудничество между Россией и Сирийской Арабской Республикой.

Об этом сообщает ФАН.

С российской стороны во встрече участвовали представители МИД, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минфина и Минсельхоза.

В составе сирийской делегации в Москву прибыли министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самер аль-Халил, министр финансов Кинан Ягхи, генсек Совета министров Кайс Мухаммед Хадер, управляющий Центробанка Сирии Хазем Гарфуль, замглавы комиссии по международному сотрудничеству Турая Идлиби и член президентского совета САР Мона аль-Саид.

Во встрече также участвовал посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

Стороны коснулись хода реализации проектов в коммерческом, сельскохозяйственном и промышленном секторе, а также в области энергетики, транспорта и водоснабжения.

Рассматривались пути обеспечения стабильности сирийского рынка сырья в свете сложностей, которые испытывает Сирия из-за экономических санкций в отношении Дамаска.