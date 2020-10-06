В Москве обсудили экономическое сотрудничество между Россией и Сирией

Короткая ссылка
В Москве сирийская делегация во главе с руководителем аппарата президента Мансуром Аззамом обсудила экономическое сотрудничество между Россией и Сирийской Арабской Республикой.
В Москве обсудили экономическое сотрудничество между Россией и Сирией
  • © Михаил Алаеддин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

С российской стороны во встрече участвовали представители МИД, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минфина и Минсельхоза.

В составе сирийской делегации в Москву прибыли министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самер аль-Халил, министр финансов Кинан Ягхи, генсек Совета министров Кайс Мухаммед Хадер, управляющий Центробанка Сирии Хазем Гарфуль, замглавы комиссии по международному сотрудничеству Турая Идлиби и член президентского совета САР Мона аль-Саид.

Во встрече также участвовал посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

Стороны коснулись хода реализации проектов в коммерческом, сельскохозяйственном и промышленном секторе, а также в области энергетики, транспорта и водоснабжения.

Рассматривались пути обеспечения стабильности сирийского рынка сырья в свете сложностей, которые испытывает Сирия из-за экономических санкций в отношении Дамаска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить