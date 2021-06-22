В Госдуме отметили готовность Москвы к всеобъемлющему партнёрству с Европой

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT подтвердил готовность России к восстановлению партнёрства с Европой.

«В этом нет никаких сомнений. Как сторонники российских подходов, так и те, кто выступает оппонентами (но оппонентами добросовестными и заинтересованными не в сломе прежних, сложившихся десятилетиями механизмов международной безопасности, а выступающими за сохранение этих механизмов), все, пожалуй, подтвердят, что позиция Российской Федерации на мировой арене является абсолютно конструктивной и нацеленной на сдерживание тех процессов, которые могут завести к конфронтации», — сказал Новиков.

Депутат отметил, что на всех международных площадках Россия всегда «предлагала конструктивный диалог и такие договорённости, которые сделают наш мир максимально понятным, доброжелательным, безопасным».

Ранее президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны написал, что Москва открыта к честному созидательному взаимодействию.