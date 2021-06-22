Антонов провёл встречу с послом Китая в США

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Посол России в США Анатолий Антонов провёл встречу с послом КНР в США Цуй Тянькаем. Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

«21 июня Посол России в США А.И.Антонов провел встречу с Послом КНР в США Цуй Тянькаем в связи с окончательным отъездом главы китайской дипломатической миссии из США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что послы высказались за развитие стратегического партнёрства между странами, а также «дружеского характера отношений между посольствами России и Китая в Вашингтоне».

«Антонов рассказал коллеге о прошедшем 16 июня российско-американском саммите в Женеве», — добавили в посольстве.

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