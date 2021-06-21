В Египте в результате аварии погибли четыре человека
- Reuters
«По меньшей мере четыре человека погибли, шестеро пострадали при столкновении грузового поезда с пассажирским автобусом в пригороде египетской столицы Каира Хелуан», — сообщает издание.
Как заявил министр здравоохранения страны Халед Муджахид, все пострадавшие уже получают необходимую медицинскую помощь в больницах.
По факту происшествия началось расследование, создана специальная комиссия.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения следовавшего из Каира в Хургаду туристического микроавтобуса и легкового автомобиля погибла россиянка.