В Египте в результате аварии погибли четыре человека

В Египте при столкновении поезда с автобусом погибли четыре человека, ещё шесть получили ранения, информирует издание «Аль-Ватан».

«По меньшей мере четыре человека погибли, шестеро пострадали при столкновении грузового поезда с пассажирским автобусом в пригороде египетской столицы Каира Хелуан», — сообщает издание.

Как заявил министр здравоохранения страны Халед Муджахид, все пострадавшие уже получают необходимую медицинскую помощь в больницах.

По факту происшествия началось расследование, создана специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения следовавшего из Каира в Хургаду туристического микроавтобуса и легкового автомобиля погибла россиянка.