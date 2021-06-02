Россиянка погибла в результате ДТП в Египте

В результате столкновения следовавшего из Каира в Хургаду туристического микроавтобуса и легкового автомобиля погибла россиянка. Об этом сообщили в консульстве России в Египте.

«2 июня в районе города Айн Сохна (губернаторство Суэц) ориентировочно в 18:30 (19:30 мск) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла находившаяся на отдыхе в Хургаде российская туристка А. Кузнецова 1987 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Кузнецова с супругом и сыном 2012 года рождения возвращались в Хургаду из экскурсионной поездки в Каир.

«Перед пунктом оплаты проезда по междугородной трассе в перевозивший их автобус на большой скорости врезался легковой автомобиль, в результате чего автобус перевернулся. А. Кузнецова скончалась на месте», — уточнили в консульстве.

Муж и сын погибшей женщины доставлены в больницу города Суэц.

Другим пострадавшим в ДТП россиянам также оказывается медицинская помощь.

В феврале сообщалось, что в Египте шесть граждан России пострадали в аварии с участием туристического автобуса.