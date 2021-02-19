Шесть россиян попали в ДТП с автобусом в Египте

В Египте шесть граждан России пострадали в аварии с участием туристического автобуса, их травмы не представляют опасности. Об этом сообщили в российском посольстве.

ДТП произошло на трассе Шарм-эль-Шейх — Каир. Туристы уже возвращаются в отели, отметили в дипломатической миссии.

«Никто из находившихся в нём шести граждан России серьёзно не пострадал. Им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, проведён врачебный осмотр и рентгенологические исследования. Угрозы жизни россиян нет. В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели», — говорится в сообщении посольства.

В сентябре 2020 года в результате ДТП с автобусом в районе Аланьи на юге Турции пострадали 11 россиян.