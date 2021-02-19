Шесть россиян попали в ДТП с автобусом в Египте

Короткая ссылка
В Египте шесть граждан России пострадали в аварии с участием туристического автобуса, их травмы не представляют опасности. Об этом сообщили в российском посольстве.
Шесть россиян попали в ДТП с автобусом в Египте
  • Reuters

ДТП произошло на трассе Шарм-эль-Шейх — Каир. Туристы уже возвращаются в отели, отметили в дипломатической миссии.

«Никто из находившихся в нём шести граждан России серьёзно не пострадал. Им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, проведён врачебный осмотр и рентгенологические исследования. Угрозы жизни россиян нет. В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели», — говорится в сообщении посольства.

В сентябре 2020 года в результате ДТП с автобусом в районе Аланьи на юге Турции пострадали 11 россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить