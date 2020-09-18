В ДТП с автобусом в Турции пострадали 11 россиян
- Reuters
«По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего 14 россиян, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство завалилось на бок. Обстоятельства ДТП пока выясняются», — приводит РИА Новости слова представителя российского генконсульства.
Уточняется, что пострадали 11 человек. Они доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев передавало, что в аварии с двумя туристическими автобусами пострадали семь человек.