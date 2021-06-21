В Белом доме рассказали о выделении вакцин от COVID-19 странам мира

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Власти США рассказали о выделении вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разным странам мира.
В Белом доме рассказали о выделении вакцин от COVID-19 странам мира
  • Reuters

Как говорится на сайте Белого дома, к концу июня планируется выделить 55 млн доз вакцин от COVID-19. При этом, как отмечает американская администрация, ранее уже был определён план по предоставлению 25 млн доз.

«Для всех этих доз следует отдавать приоритет тем, кто подвергается наибольшему риску, например медицинским работникам», — отмечается в тексте.

Уточняется, что 75% объёма помощи будет распределено через COVAX, оставшиеся 25% США будут распределять самостоятельно в зависимости от ситуации.

Уточняется, что в конечном итоге соответствующие дозы получат страны в разных частях мира. Так, например, вакцину получат Панама, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Кения, Гана, Кабо-Верде, Иордания, Ирак, Йемен, Тунис, Оман, Украина, Косово, Грузия, Молдавия и так далее.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты к концу июня направят другим странам 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

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