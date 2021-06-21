В Турции отменяют введённый из-за COVID-19 комендантский час
- РИА Новости
Об этом сообщает Anadolu.
Эрдоган: Турция отменяет комендантский час с 1 июля на фоне сокращения случаев заражения COVID-19 в стране— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) June 21, 2021
Глава Турции также добавил, что с 1 июля в стране снимаются ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.
Ранее Эрдоган охарактеризовал решение властей России по возобновлению авиасообщения с Турцией как позитивное.
В мае директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.