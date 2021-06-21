В Турции отменяют введённый из-за COVID-19 комендантский час

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отмене комендантского часа в стране, который был введён из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Турции отменяют введённый из-за COVID-19 комендантский час
  • РИА Новости

Об этом сообщает Anadolu.

Глава Турции также добавил, что с 1 июля в стране снимаются ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.

Ранее Эрдоган охарактеризовал решение властей России по возобновлению авиасообщения с Турцией как позитивное.

В мае директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить