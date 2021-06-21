Turkish Airlines полностью возобновляет авиасообщение с Россией

Короткая ссылка
Авиакомпания Turkish Airlines с 22 июня полностью возобновляет полёты в Россию.
Turkish Airlines полностью возобновляет авиасообщение с Россией
  • Reuters

«В соответствии с принятым решением официальных властей России запрет на полёты из России и в неё будет отменён с 00:00 мск 22 июня», — передаёт ТАСС сообщение представителя авиакомпании.

Отмечается, что с этого же времени Turkish Airlines восстанавливает расписание полётов в полном объёме.

Ранее в авиакомпании сообщили, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, разрешив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.

В мае директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить