Turkish Airlines полностью возобновляет авиасообщение с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines с 22 июня полностью возобновляет полёты в Россию.

«В соответствии с принятым решением официальных властей России запрет на полёты из России и в неё будет отменён с 00:00 мск 22 июня», — передаёт ТАСС сообщение представителя авиакомпании.

Отмечается, что с этого же времени Turkish Airlines восстанавливает расписание полётов в полном объёме.

Ранее в авиакомпании сообщили, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, разрешив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.

В мае директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.