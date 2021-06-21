В Кремле прокомментировали возвращение посла России в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский посол Анатолий Антонов возвращается в США с рабочим настроем, предстоит решить много сложных задач.

«Настрой рабочий. Послы возвращаются, в свете договорённостей двух президентов, в столицы, где они работают. Забот у посла России в Вашингтоне больше чем достаточно, поэтому, конечно, работа предстоит очень сложная», — сказал он на брифинге с журналистами.

Ранее стало известно, что Антонов прибыл в Вашингтон из Москвы, где находился на консультациях.

16 июня российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о возвращении американского и российского послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.