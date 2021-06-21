Захарова прокомментировала продление санкций ЕС против Крыма

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Совета ЕС продлить на год санкции за воссоединение Крыма с Россией.
Захарова прокомментировала продление санкций ЕС против Крыма
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по Конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может», — написала она в своём Telegram-канале.

Как отметила дипломат, в ЕС об этом знают, но «всё равно ищут любимые грабли».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил в беседе с RT продление санкций Евросоюза.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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