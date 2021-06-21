Захарова прокомментировала продление санкций ЕС против Крыма

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Совета ЕС продлить на год санкции за воссоединение Крыма с Россией.

«Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по Конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может», — написала она в своём Telegram-канале.

Как отметила дипломат, в ЕС об этом знают, но «всё равно ищут любимые грабли».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил в беседе с RT продление санкций Евросоюза.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.