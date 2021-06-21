ЕС планирует ввести санкции против 86 физлиц и компаний из Белоруссии

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит четвёртый пакет санкций против Белоруссии, который затронет 86 физических лиц и компаний.
ЕС планирует ввести санкции против 86 физлиц и компаний из Белоруссии
  • © Reuters

«Мы согласуем сегодня четвёртый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний», — приводит его слова ТАСС.

Как заявил прибывший на встречу глав МИД стран ЕС министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, санкции Евросоюза против Белоруссии будут приняты в связи с «нарушением прав человека и давлением на оппозицию», а также за инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС заявил, что дополнительные санкции в отношении Белоруссии неизбежны.

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