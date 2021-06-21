Глава МИД Германии считает неизбежным введение санкций ЕС против Белоруссии

Глава МИД Германии Хайко Маас в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза заявил, что дополнительные санкции в отношении Белоруссии неизбежны.

«Я считаю, что дополнительные санкции против Белоруссии неизбежны», — приводит РИА Новости его слова в интервью изданию Die Welt.

Маас отметил, что ограничительные меры могут затронуть такие сферы экономики Белоруссии, как калийная промышленность или энергетический сектор.

«Мы также должны лишить правительство в Минске возможности привлекать финансовые средства внутри ЕС путём выпуска гособлигаций», — добавил глава МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что глава МИД Бельгии Софи Вильмес провела переговоры с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в преддверии заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза.