Глава МИД Германии считает неизбежным введение санкций ЕС против Белоруссии
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«Я считаю, что дополнительные санкции против Белоруссии неизбежны», — приводит РИА Новости его слова в интервью изданию Die Welt.
Маас отметил, что ограничительные меры могут затронуть такие сферы экономики Белоруссии, как калийная промышленность или энергетический сектор.
«Мы также должны лишить правительство в Минске возможности привлекать финансовые средства внутри ЕС путём выпуска гособлигаций», — добавил глава МИД ФРГ.
Ранее сообщалось, что глава МИД Бельгии Софи Вильмес провела переговоры с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в преддверии заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза.