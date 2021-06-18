Лавров заявил об обеспокоенности России и Белоруссии политикой ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск обеспокоены линией, которую проводит Европейский союз в отношении России и Белоруссии.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

«Выразили озабоченность по поводу линии, которую проводит Европейский союз в отношении наших стран. Линия не может быть признана конструктивной, когда формулируются установки типа отпор, сдерживание и взаимодействие», — сказал он.

Лавров также рассказал, что с учётом агрессивной линии Запада Россия и Белоруссия договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета двух стран. Он добавил, что Москва и Минск договорились обеспечивать национальную безопасность двух государств совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договоренностей.

Ранее Лавров проинформировал главу МИД Белоруссии об итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.