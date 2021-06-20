В Британии за сутки зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Минздрава Швейцарии.
С начала пандемии в Британии заболели COVID-19 4,6 млн человек, умерли почти 128 тыс.
Накануне в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 10 321 человека, скончались 14.
Также парламентский заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль предположила, что использование ингалятора от астмы может сократить время выздоровления после коронавируса.