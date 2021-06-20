В Британии за сутки зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19

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Число новых выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 9284, скончались шесть человек.
В Британии за сутки зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Минздрава Швейцарии.

С начала пандемии в Британии заболели COVID-19 4,6 млн человек, умерли почти 128 тыс.

Накануне в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 10 321 человека, скончались 14.

Также парламентский заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль предположила, что использование ингалятора от астмы может сократить время выздоровления после коронавируса.

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