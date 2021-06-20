Генсек ОБСЕ во время визита в Москву проведёт переговоры с Лавровым

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид в рамках визита в Москву с 21 по 24 июня встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями с 21 по 24 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны намерены обсудить широкий круг региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью, и стабильность в ОБСЕ.

«Шмид обратится к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности и встретится с генсеком ОДКБ Станиславом Засем», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что генсек ОБСЕ посетит Москву в середине июня.