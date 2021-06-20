Генсек ОБСЕ во время визита в Москву проведёт переговоры с Лавровым
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«Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями с 21 по 24 июня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны намерены обсудить широкий круг региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью, и стабильность в ОБСЕ.
«Шмид обратится к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности и встретится с генсеком ОДКБ Станиславом Засем», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что генсек ОБСЕ посетит Москву в середине июня.