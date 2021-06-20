Лидеры стран Персидского залива поздравили Раиси с победой на выборах

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Лидеры стран Персидского залива направили Ибрагиму Раиси поздравительные телеграммы по случаю его победы на президентских выборах в Иране, сообщает ТАСС.

Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, премьер-министр страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в числе первых поздравили Раиси с победой на выборах президента Ирана.

Они пожелали, чтобы «двусторонние отношения стабильно развивались и процветали».

Отмечается, что власти Кувейта и Катара также направили свои поздравления Раиси.

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал ему и народу исламской республики «дальнейшего развития и процветания», а также выразил надежду на «продолжение сотрудничества в различных сферах в интересах народов обеих стран».

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах президента Ирана.

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