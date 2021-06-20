В США во время гей-парада автомобиль насмерть сбил человека

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В пригороде Майами (Уилтон-Мэнорс) во время проведения гей-парада автомобиль сбил двух человек, один из них скончался, сообщает телеканал WPLG Local 10.

«По меньшей мере двое мужчин были сбиты пикапом, один из них скончался», — сообщает телеканал, ссылаясь на данные полиции.

Второго пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как критическое.

Полиция взяла под стражу мужчину, который управлял автомобилем, совершившим наезд. На данный момент неизвестно, была ли авария преднамеренной или случайной.

Вследствие происшествия парад отменён.

Ранее в Татарстане в результате ДТП погиб ребёнок.

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