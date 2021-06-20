В Татарстане в результате ДТП погиб ребёнок

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В селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана в результате аварии с квадроциклом погибла 11-летняя девочка, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 Уголовного Кодекса России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — приводит «Татарстан 24» сообщение службы.

Отмечается, что женщина 1969 года рождения, находясь за рулём квадроцикла в нетрезвом состоянии, превысила скорость и въехала в сарай.

Во время происшествия на заднем сидении находились её дочь, сын и ещё одна женщина. От полученных травм девочка скончалась на месте. Остальных пассажиров госпитализировали.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Тульской области возбудили дело по факту гибели человека в ДТП.

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