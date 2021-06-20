В Тульской области возбуждено дело по факту гибели человека в ДТП

Прокуратура организовала проверку и взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели человека в ДТП в Тульской области.

«Прокуратура взяла на контроль результаты расследования уголовного дела ... по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного Кодекса России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты комплексные меры реагирования.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Тульской области.