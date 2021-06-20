Кубинская вакцина Soberana 02 показала эффективность 62%

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Кубинская вакцина-кандидат от коронавируса Soberana 02 показала эффективность 62%, сообщает издание OnCubaNews.

«Кубинская вакцина Soberana 02 показала эффективность 62% всего с двумя дозами», — сообщает издание в своём Twitter-аккаунте.

По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, эффективность Soberana 02 в двух дозах превышает уровень 50%, установленный Всемирной организацией здравоохранения для эффективных вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции.

В феврале Куба выпустила около 150 тыс. доз первой вакцины от коронавируса собственного производства Soberana 02.

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