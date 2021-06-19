В Греции за сутки выявили 394 новых случая коронавируса

В Греции за сутки выявили 394 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters