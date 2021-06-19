Полиция Франции применила слезоточивый газ против нарушителей комендантского часа

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Французские правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона 1,5 тыс. гостей незаконной вечеринки, которая проходила во время комендантского часа в городе Редон.
Полиция Франции применила слезоточивый газ против нарушителей комендантского часа
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

На разгон нарушителей у 400 полицейских ушло больше семи часов — гости рейв-вечеринки вели себя агрессивно, забрасывая сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками со взрывчатыми смесями.

Один из участников столкновений, 22-летний парень, потерял руку. По словам начальника местной жандармерии Пьера Совегрена, он поднял с земли какой-то предмет, который сразу же взорвался.

Также известно о нескольких пострадавших из числа полицейских.

C 17 июня во Франции отменили обязательное ношение масок на улицах, а с 20 июня в стране планируется отменить комендантский час.

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