В Праге почтили павших в Великой Отечественной войне

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В посольстве России в Чехии прошёл вечер памяти, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.
В Праге почтили павших в Великой Отечественной войне
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«В этот день мы вспоминаем о 27 млн жизней советских граждан, заплаченных за разгром нацизма и освобождение от него, в том числе стран Европы», — приводит агентство заявление посла России в Чехии Александра Змеевского.

Он также подчеркнул, что «недопустимо переписывать историю тех событий, обелять нацистов и их пособников».

9 мая, по традиции, Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.

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