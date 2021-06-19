В Праге почтили павших в Великой Отечественной войне
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«В этот день мы вспоминаем о 27 млн жизней советских граждан, заплаченных за разгром нацизма и освобождение от него, в том числе стран Европы», — приводит агентство заявление посла России в Чехии Александра Змеевского.
Он также подчеркнул, что «недопустимо переписывать историю тех событий, обелять нацистов и их пособников».
9 мая, по традиции, Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.