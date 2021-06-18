Украина вводит санкции против Чемезова

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против четырёх человек, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Дмитрия Фирташа, Павла Фукса, Сергея Чемезова, Михаила Шелкова», — цитирует президента его пресс-служба.

О причинах санкций он не сообщил.

Как пишет РИА Новости, речь, в частности, идёт о главе «Ростеха» Сергее Чемезове.

В мае Зеленский ввёл в действие решение СНБО о продлении санкций против ряда российских и украинских граждан, а также компаний из России.