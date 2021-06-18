Замглавы МИД России рассказал о разговоре с министром иностранных дел Сербии

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Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал о разговоре с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.
Замглавы МИД России рассказал о разговоре с министром иностранных дел Сербии
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Отмечается, что Грушко находится в Белграде с рабочим визитом.

«Обсуждался и возможный график визитов, который мы держим в уме, мы очень надеемся, что он будет реализован, включая и возможный визит президента России Владимира Путина в Сербию, визиты министров, и это будет подтверждением специфического характера наших отношений», — цитирует РИА Новости Грушко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич по видеосвязи дали старт производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.

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