Замглавы МИД России рассказал о разговоре с министром иностранных дел Сербии

Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал о разговоре с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.

Отмечается, что Грушко находится в Белграде с рабочим визитом.

«Обсуждался и возможный график визитов, который мы держим в уме, мы очень надеемся, что он будет реализован, включая и возможный визит президента России Владимира Путина в Сербию, визиты министров, и это будет подтверждением специфического характера наших отношений», — цитирует РИА Новости Грушко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич по видеосвязи дали старт производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.