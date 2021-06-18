Москва заняла второе место в Европе в рейтинге экосистем для стартапов

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Москва заняла второе место среди европейских городов в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Его представил швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink.
Москва заняла второе место в Европе в рейтинге экосистем для стартапов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Первую строчку рейтинга занимает Лондон, завершает тройку лидеров Париж. 

«Москва стала второй в Европе, опередив сильных конкурентов — Париж, Берлин и Амстердам. Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора. Мы не останавливали их, несмотря на пандемию. Конечно, будем и дальше активно поддерживать инноваторов — субсидиями, консультациями, новыми сервисами, образовательными и инфраструктурными проектами», — заявила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

Ранее она объявила о старте приёма заявок на участие в программе развития технологичных проектов «Кузница успеха». Предприятия, специализирующиеся на проектах в микро- и наноэлектронике, искусственном интеллекте и лазерных технологиях смогут укрепить рыночные позиции своих компаний, улучшить технологию производства и конечный продукт.

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