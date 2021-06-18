Власти Уэльса перенесли срок начала снятия ограничений из-за коронавируса

Власти Уэльса приняли решение отложить на месяц послабление ограничений, связанных с пандемией коронавируса, из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

«По Уэльсу распространяется дельта-форма коронавируса. Спустя несколько недель случаи инфицирования были зафиксированы во всех регионах. Мы изучили все факторы и приостановили внесение изменений в правила на четыре недели», — пишет политик, подразумевая запланированное послабление ограничений, связанных с пандемией.

Он добавил, что дельта-коронавирус — доминирующая форма COVID-19 в Уэльсе.

По состоянию на 16 июня в Великобритании зафиксирован максимальный прирост количества случаев COVID-19 c февраля 2021 года: за сутки число инфицированных увеличилось почти на 2 тыс., составив 9055.