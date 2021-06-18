В США заявили о брошенных Байденом Путину вызовах

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Президент США Джо Байден бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину по целому ряду вопросов, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
В США заявили о брошенных Байденом Путину вызовах
  • Reuters

«Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека», — цитирует РИА Новости Салливана.

По его словам, США обрисовали России пределы действий, которые считают неприемлемыми в киберпространстве.

Он добавил, что в США видят потенциал для сотрудничества с Россией по Сирии.

Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин оценил в беседе с RT переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

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