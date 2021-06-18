В США заявили о брошенных Байденом Путину вызовах

Президент США Джо Байден бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину по целому ряду вопросов, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека», — цитирует РИА Новости Салливана.

По его словам, США обрисовали России пределы действий, которые считают неприемлемыми в киберпространстве.

Он добавил, что в США видят потенциал для сотрудничества с Россией по Сирии.

Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин оценил в беседе с RT переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом.