Американист прокомментировал переговоры Путина и Байдена

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин оценил в беседе с RT переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.
Американист прокомментировал переговоры Путина и Байдена
  • Reuters

Ярыгин заявил, что оценивал бы прошедшие переговоры «сдержанно, но позитивно».

«Это означает то, что сейчас лидеры сверили не просто часы, а им потребовалось сверить календари, потому как сверке подвергается большой объём вопросов и первоочередные из них — это риски, это основные вызовы, с которыми сталкиваются страны. Сейчас, насколько я понимаю, что произошло: лидеры обозначили друг другу и сверили, как они понимают основные проблемы, которые существуют в межгосударственных отношениях, основные риски, основные угрозы... Насколько я понимаю, сам по себе момент встречи свою функцию выполнил... Дождёмся ещё пресс-конференцию Байдена, думаю, что отличаться они (пресс-конференции. — RT) будут только акцентами в отношении того, что же обсуждалось, но тон останется позитивным», — пояснил эксперт. 

Специалист выразил надежду, что формат отношений был каким-то образом определён.

«Самое главное, что стороны провели встречу, не прервали её. встреча лидеров продолжалась дольше, чем это даже планировалось, а, значит, им было что обсудить», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции отметил, что переговоры с лидером США Джо Байденом прошли хорошо.

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