Воздушная тревога прозвучала в граничащих с сектором Газа районах Израиля
- Reuters
«Сирены звучат в южном Израиле», — говорится в сообщении армии в Twitter.
הופעלה התרעה בכפר עזה. הפרטים בבדיקה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 17, 2021
Также сообщается, что в ответ на запуск шаров с взрывчаткой, израильская армия нанесла удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары в секторе Газа по нескольким объектам ХАМАС, которые якобы были лагерями боевиков.