Воздушная тревога прозвучала в граничащих с сектором Газа районах Израиля

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в пограничных с сектором Газа районах Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.
Воздушная тревога прозвучала в граничащих с сектором Газа районах Израиля
  • Reuters

«Сирены звучат в южном Израиле», — говорится в сообщении армии в Twitter.

Также сообщается, что в ответ на запуск шаров с взрывчаткой, израильская армия нанесла удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары в секторе Газа по нескольким объектам ХАМАС, которые якобы были лагерями боевиков.

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