Воздушная тревога прозвучала в граничащих с сектором Газа районах Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в пограничных с сектором Газа районах Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.

«Сирены звучат в южном Израиле», — говорится в сообщении армии в Twitter.

הופעלה התרעה בכפר עזה. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 17, 2021

Также сообщается, что в ответ на запуск шаров с взрывчаткой, израильская армия нанесла удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары в секторе Газа по нескольким объектам ХАМАС, которые якобы были лагерями боевиков.