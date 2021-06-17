Белый дом: США видят потенциал сотрудничества с Россией по Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по результатам встречи президентов США и России видит потенциал сотрудничества с Москвой по Сирии.

«У них была дискуссия по Сирии, особенно сосредоточенная на вопросах гуманитарного доступа. Президент Байден отметил, что есть миллионы голодных, нуждающихся людей на северо-востоке и северо-западе Сирии и наличие гуманитарных коридоров, осуществляемых ООН, особенно того, что открыт сейчас и должен быть возобновлён в июле, исключительно важно для помощи людям в нужде», — приводит РИА Новости слова Салливана.

Он отметил, что по сирийскому вопросу между президентами России и США была конструктивная дискуссия. Салливан добавил, что есть потенциал по совместной работе Вашингтона и Москвы над положительным результатом.

Ранее сообщалось, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам саммита в Женеве не пришли к каким-либо договорённостям о гуманитарном доступе в Сирии.