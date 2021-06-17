Байден и Путин не пришли к консенсусу о гуманитарном доступе в Сирии
- Reuters
Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в Женеве. Стенограмма брифинга по итогам переговоров была опубликована на сайте Госдепартамента США.
Один из журналистов поинтересовался, заявили ли российские дипломаты о каких-то обязательствах в отношении «расширения операции ООН по трансграничной помощи Сирии».
«Обязательств не было, но мы заявили о важности этого для нас. Если мы хотим дальше сотрудничать по Сирии, то в первую очередь необходимо расширение трансграничных гуманитарных (операций. — RT)», — ответил представитель администрации США.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности и гуманитарного доступа в Сирии.