Байден и Путин не пришли к консенсусу о гуманитарном доступе в Сирии

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам саммита в Женеве не пришли к каким-либо договорённостям о гуманитарном доступе в Сирии.

Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в Женеве. Стенограмма брифинга по итогам переговоров была опубликована на сайте Госдепартамента США.

Один из журналистов поинтересовался, заявили ли российские дипломаты о каких-то обязательствах в отношении «расширения операции ООН по трансграничной помощи Сирии».

«Обязательств не было, но мы заявили о важности этого для нас. Если мы хотим дальше сотрудничать по Сирии, то в первую очередь необходимо расширение трансграничных гуманитарных (операций. — RT)», — ответил представитель администрации США.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности и гуманитарного доступа в Сирии.