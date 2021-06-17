Во Франции прокомментировали возобновление диалога между Россией и США

Французский МИД позитивно оценил возобновление диалога на высшем уровне между Россией и США.

«Совместное заявление президентов США и России открывает путь для обсуждения вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями между двумя странами, которые в настоящее время обладают почти 90% мировых запасов ядерного оружия», — цитирует РИА Новости заявление представителя МИД Франции.

Он также подчеркнул необходимость вести дискуссии с Москвой по теме стратегической безопасности и контроля над вооружениями.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал планы России и США вести диалог о взаимной стратегической стабильности.