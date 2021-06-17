Генсек ООН приветствовал диалог России и США по стратегической стабильности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал планы России и США вести диалог о взаимной стратегической стабильности.

Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь приветствовал намерение Российской Федерации и Соединённых Штатов вести диалог о взаимной стратегической стабильности», — сообщил он.

По словам Дюжаррика, Гутерреш надеется, что это приведёт к конкретным мерам по ограничению вооружения, в том числе к дальнейшему сокращению мировых ядерных арсеналов.

Ранее Кремль опубликовал совместное заявление российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, в соответствии с которым Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.