Генсек ООН приветствовал диалог России и США по стратегической стабильности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал планы России и США вести диалог о взаимной стратегической стабильности.
Генсек ООН приветствовал диалог России и США по стратегической стабильности
  • Reuters

Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь приветствовал намерение Российской Федерации и Соединённых Штатов вести диалог о взаимной стратегической стабильности», — сообщил он.

По словам Дюжаррика, Гутерреш надеется, что это приведёт к конкретным мерам по ограничению вооружения, в том числе к дальнейшему сокращению мировых ядерных арсеналов.

Ранее Кремль опубликовал совместное заявление российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, в соответствии с которым Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.

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