Эксперт прокомментировал заявление Бабиша об отношениях Чехии и России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Чехия должна наладить новые отношения с Россией.

«Нынешнее заявление звучит достаточно неожиданно и достаточно непоследовательно. Мне кажется, что главным было бы, если бы чешское руководство было последовательно в отношениях с Россией и придерживалось исторических традиций, а не каких-то конъюнктур, которые складываются не столько в Чехии, сколько вне её. Вот эти заявления о вмешательстве во внутренние дела — опять же из области фантазий, химер, из области каких-то желаний вписаться в общие тенденции, которые до этого генерировали США», — отметил Оленченко.

Кроме того, по его словам, чехам нужно прежде всего понять, «что они хотят от российско-чешских отношений, чётко сформулировать и этого придерживаться».

«Как дальше будут развиваться отношения, сказать трудно из этих заявлений. Скорее всего, идёт маневрирование со стороны чешского руководства. Наверное, чехам нужно самим провести работу над ошибками и самим сделать какие-то выводы о том, какими бы они хотели видеть отношения с Россией», — заключил он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия должна наладить новые отношения с Россией.