В Российском совете по международным делам оценили итоги встречи Путина и Байдена

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов оценил итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что встреча оказалась продуктивной и полезной.

«Удалось зафиксировать основные проблемы в наших отношениях, но также и выявить точки соприкосновений. Всё же речь не идёт о перезагрузке, даже рано ещё говорить о какой-то серьёзной разрядке, но задачи сейчас более скромные — стабилизировать эти отношения», — сказал Кортунов.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил влияние встречи президентов России и США на курс рубля.