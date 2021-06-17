В Российском совете по международным делам оценили итоги встречи Путина и Байдена
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что встреча оказалась продуктивной и полезной.
«Удалось зафиксировать основные проблемы в наших отношениях, но также и выявить точки соприкосновений. Всё же речь не идёт о перезагрузке, даже рано ещё говорить о какой-то серьёзной разрядке, но задачи сейчас более скромные — стабилизировать эти отношения», — сказал Кортунов.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил влияние встречи президентов России и США на курс рубля.