В Кремле заявили, что саммит с США прошёл «скорее со знаком плюс»

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошли «скорее со знаком плюс», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита.

«Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошёл он скорее со знаком плюс», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

По его словам, сторонам удалось «более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействия не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах».

16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж состоялась встреча Путина и Байдена. Главы государств положительно охарактеризовали саммит. Путин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что «было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций».