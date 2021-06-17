В Кремле заявили, что саммит с США прошёл «скорее со знаком плюс»
- Reuters
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита.
«Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошёл он скорее со знаком плюс», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
По его словам, сторонам удалось «более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействия не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах».
16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж состоялась встреча Путина и Байдена. Главы государств положительно охарактеризовали саммит. Путин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что «было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций».