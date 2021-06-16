Путин заявил о выполнении RT всех требований американского регулятора

Президент России Владимир Путин заявил, что телеканал RT после признания иностранным агентом в США выполняет все требования американских властей. Путин при этом подчеркнул, что американские СМИ не полностью исполняют требования российского законодательства.

Он отметил, что два российских СМИ работают на зарубежную аудиторию — RT и Sputnik.

«До этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила их аккредитации. При этом Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона, соответствующим образом регистрируется и так далее, хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, финансовыми проводками», — заявил президент России.

По его словам, в России подобных проблем нет. При этом он выразил сожаление, что американские СМИ не выполняют до конца требования российского законодательства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих западных странах чиновникам не просто запрещают общаться с RT и Sputnik, но и подвергают их травле за общение и сотрудничество с российскими СМИ.