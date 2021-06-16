В Госдуме прокомментировали ситуацию с послами России и США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT сообщение о том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на их место работы — в Москву и Вашингтон.

«Действительно результат встречи есть. То, что послы вернутся и приступят к исполнению своих прямых обязанностей, — это уже позитивный фактор. Здесь нет большой новости, многие, кто наблюдал за подготовкой к встрече, прогнозировали, что это весьма вероятное решение... Это та программа минимум, которая делает эту встречу осмысленной», — заявил Новиков.

По его словам, также плюс в том, что сама встреча состоялась.

«Даже пресечение раскручивания спирали конфронтации — это является позитивным фактором. Если встреча послужит этому — это ещё один немаловажный плюс. Сам факт приобретения нового опыта — диалога двух президентов — это некое условие для их дальнейшего взаимодействия, для дальнейшего обсуждения самых острых проблем, и, возможно, не только обсуждения, но и решения», — пояснил парламентарий.

По словам Новикова, готовность к диалогу проявлена, и это, по его мнению, повлияет на международный климат.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на их место работы — в Москву и Вашингтон.