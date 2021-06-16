Белый дом анонсировал пресс-конференцию Байдена

Короткая ссылка
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проведёт пресс-конференцию по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня в 20:30 мск.
Белый дом анонсировал пресс-конференцию Байдена
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на трансляцию, которую ведёт Белый дом.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена, включая перерыв, продлились 3,5 часа.

После переговоров Байден покинул виллу Ла Гранж в Женеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить