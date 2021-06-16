Белый дом анонсировал пресс-конференцию Байдена
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проведёт пресс-конференцию по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня в 20:30 мск.
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на трансляцию, которую ведёт Белый дом.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена, включая перерыв, продлились 3,5 часа.
После переговоров Байден покинул виллу Ла Гранж в Женеве.
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